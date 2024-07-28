İstanbul-Kartal'da refüjü aşan otomobil karşı şeritteki araca çarptı

KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen araca çarptı. Kazada 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mücahit Yıldız hakimiyetindeki 41 UK 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak önce ağaca, ardından ise karşı yönden gelen Zehra Işık hâkimiyetindeki 34 CGK 92 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan toplamda 5'i çocuk 11 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yararılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.