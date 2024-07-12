İstanbul- Kartal'da trafikte sopalı yol verme kavgası

Kartal'da taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada sopa ve yumruklar havada uçuştu.

Olay, akşam saatlerinde Kartal sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada yumruklar ve sopalar havada uçuştu. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Kavga sonrası taraflar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anları çevredeki bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.