İstanbul-Kartal’da otomobile silahlı saldırı

Kartal'da cadde üzerindeki dükkandan çıkan bir kişi otomobile bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 adet kovan bulundu.

İstanbul’un Kartal ilçesinde bir iş yerinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Soğanlık Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir dükkandan çıkan sürücü 34 PA 1229 plakalı otomobile binerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 5 adet kovan bulundu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.