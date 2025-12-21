İstanbul Kitap Fuarı’nda Merdan Yanardağ için dayanışma etkinliği

Gazeteci-yazar Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna dikkat çekmek ve dayanışmayı büyütmek amacıyla İstanbul Kitap Fuarı’nda imza günü düzenlendi.

Etkinlikte Yanardağ’ın kitapları, eşi ve dostları tarafından okurlar için imzalandı.

Fotoğraf: ANKA (Ekran görüntüsü)

Son kitabı “İsyanın ve Felsefenin Diyalektiği’ni” tamamladıktan sonra, kitabının yayımlandığını göremeden casusluk soruşturması kapsamında 24 Ekim’de tutuklanan ve Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Yanardağ için milletvekilleri, gazeteciler ve yurttaşlar tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ için bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Evrensel'in aktardığına göre gazeteci Musa Özuğurlu, “TELE1 çok güzel bir bahçeydi. Bu bahçeyi dağıttılar, bastılar ve çok büyük bir cinayet işlediler. TELE1 izleyicileriyle ve çalışanlarıyla birlikte gerçekten çok zor zamanlardan geçiyoruz. Elbette en zor koşulları yaşayan Merdan Yanardağ. Sonuçta şu anda içeride ve bizim gibi gökyüzünü göremiyor. Biz bugün burada onunla dayanışmak için bulunuyoruz” dedi.

Gazeteci Mustafa Balbay da “Merdan Yanardağ, benim 2010 yılında ne yazık ki dava arkadaşımdı. Ergenekon davasında aynı dosyada yargılandık. Merdan, zindandan, baskılardan korkmayan ve yılmayan bir arkadaşımızdır. Ne yazık ki bugün özgürlük arayışları daha da genişlemiştir. Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları, Fatih Altaylı, Enver Aysever… Tümü gerçekten bu toplum adına içeride yatmaktadır” ifadelerini kullandı.