İstanbul konseri iptal edilmişti: Robbie Williams'tan açıklama

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın, 7 Ekim’de İstanbul Ataköy Marina’da vereceği konser iptal edildi.

Williams’ın İstanbul’da sahne alması planlanırken, sosyal medyada “Siyonist” olduğu iddialarıyla artan tepkiler sonrası konserin İstanbul Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı.

Konserin organizasyonunu üstlenen Atlantis Yapım, konuyla ilgili şu duyuruyu yaptı:

“Robbie Williams konseri, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda iptal edilmiştir. Bilet iade işlemleri, biletin alındığı platform üzerinden kısa süre içinde yapılacaktır.”

WILLIAMS'TAN AÇIKLAMA

Robbie Williams iptal kararına ilişkin sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri, halkın güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Hayatta asla yapmak istemeyeceğim şey, hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu — onların güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir.

İstanbul’da ilk kez sahne alacak olmaktan çok heyecanlıydık ve BRITPOP turnesinin final konseri için özellikle bu şehri seçmiştik. Bu muhteşem turneyi Türk hayranlarımın önünde bitirmek benim için bir hayaldi; ailemin bu harika ülkeyle kurduğu yakın bağları düşününce bu benim için çok anlamlıydı.

Bu yıl boyunca bu olağanüstü turneyi paylaşan 1,2 milyon kişiyle birlikte İstanbul’da bize katılmak isteyen herkesten içtenlikle özür diliyorum. Bu konseri dört gözle bekliyorduk ama iptal kararı ne yazık ki bizim kontrolümüz dışında alındı."