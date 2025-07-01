İstanbul Koro Festivali müzikseverleri bekliyor

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul’un çok sesli, çok kültürlü yaşamını sahneye taşıyan Uluslararası İstanbul Koro Festivali, üçüncü yılında müzikseverlerle buluşacak.

3–6 Temmuz tarihleri arasında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Müze Gazhane, Beşiktaş Meydanı ve Anadolu Hisarı’ndan yükselecek ezgiler, Türkiye’nin zengin müzikal mozaiğini bir araya getirecek.

İBB Kültür’e bağlı İBB Orkestra tarafından düzenlenen festivalde bu yıl 24 koro ve 852 korist sahne alacak.

Festivalin en özel anlarından biri, İBB İstanbul Çocuk Korosu’nun 110 kişilik konseriyle gerçekleşecek açılış gecesi olacak. Müzikseverler koro müziğine doyacak.