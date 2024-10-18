İstanbul-Küçükçekmece'de 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi, 2. Namık Kemal Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DFB 531 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 34 TKF 53 plakalı taksiye çarptı. Kazada, kaldırımda yürüyen Ali İbrahim Alban, Taksi şoförü Ferudun Celp ile takside bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü Celp, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.