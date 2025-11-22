İstanbul- Küçükçekmece'de TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Vehbi DEMİR- Emin YEŞİL- Altunay TUGA / İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı Gar Gümrük'te bulunan TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen dorse havadan görüntülendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi bulunan Halkalı Gar Gümrük içeresindeki bir TIR'ın dorsesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek dorsenin tamamını sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürdü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen dorse ise havadan görüntülendi.