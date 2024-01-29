İstanbul Latin Katolik Kilisesi'nden Sarıyer'deki saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro, Sarıyer'deki saldırıya ilişkin, "Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz" dedi.

Massimiliano Palinuro, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili yazılı açıklama yayınladı. Saldırının kiliselerin açılmasını engelleyemeyeceğini kaydeden Palinuro, açıklamasında şunları kaydetti:

"28 Ocak 2024 tarihinde episkoposluğumuza bağlı olan Büyükdere Meryem'in Doğuşu Katolik Kilisesi'nde meydana gelen elim saldırıdan sonra 12 saat gibi kısa bir süre içerisinde olayın faillerini ve bağlantılı oldukları kişileri yakalama başarısını gösteren, başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerine minnettarlığımızı ifade ediyoruz.

Bu vesile ile İstanbul'daki Katolik cemaatlerinin kiliselerinde ibadetleri süresince güvenlik önlemlerinin artırılması ve sıkılaştırılması hususunda sizlerin yoğun desteğine ihtiyaç duyduğumuzu beyan ederiz. Asırlar boyunca tüm dinlerin kardeşçe yaşadığı İstanbulumuzda bu karşılıklı sevgi ve saygı ikliminin devam edebilmesi için gösterdiğiniz çaba için müteşekkiriz.

İstanbul’daki yaşayan Katolikler olarak ülkemiz insanlarının samimi kardeş sevgisini, vicdanını ve misafirperverliğini biliyoruz. Ülkemizi ve insanlarımızı çok seviyoruz. Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz."