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İstanbul-Lefkoşa seferini yapan uçakta sigara içen yolcu hakkında karar

Ajet'in 17 Nisan'da Ercan Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren uçağında elektronik sigara içen bir yolcuya para cezası uygulanmasına karar verildi.

Güncel
  • 18.04.2025 11:45
  • Giriş: 18.04.2025 11:45
  • Güncelleme: 18.04.2025 11:46
Kaynak: AA
İstanbul-Lefkoşa seferini yapan uçakta sigara içen yolcu hakkında karar
Fotoğraf: AA

AJet'in Lefkoşa-İstanbul seferini yapan uçağında sigara içen yolcuya idari para cezası uygulanacak.

AJet'in 17 Nisan'da VF164 sefer sayılı Ercan Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren uçağında, bir yolcunun arka koltukta elektronik sigara içtiği iniş sırasında kabin ekibi tarafından fark edildi.

Kabin ekibindekilerin durumu bildirmesi üzerine kaptan pilot, inişte polis talebinde bulundu.

Uçağa gelen polisler, tutanak düzenleyerek, sigara içen kişiye kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

Rapor edilen olay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) de bildirildi. SHGM'nin yolcuya, idari para cezası uygulayacağı öğrenildi.

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