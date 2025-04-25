İstanbul Liseler Koordinasyonu'ndan eylem duyurusu

İstanbul Liseliler Koordinasyonu, bugün Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan eylemin 28 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.

İstanbul Liseliler Koordinasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullarında görev yapan çok sayıda eğitimciyi sürgün etmesine karşı eylem düzenleme kararı aldı.

Beşiktaş Meydanı'nda 25 Nisan (bugün) saat 17.00'de düzenlenmesi beklenen eylem, değişen bazı şartlar nedeniyle ertelendi.

İstanbul Liseliler Koordinasyonu'nun sosyal medya hesabından eyleme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kızılay'ın çadır sattığı hatırlatılarak "Sıra arkadaşlarımızın parayla sattığınız çadırlarda eğitim hakları için savaşmak zorunda bırakılışına sessiz kalmıyoruz" denildi.

"Önlem almamayı seçen bu düzen, direnişimizin baş nedenidir" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Halkının en temel hakkını dahi savunmayan saray rejimine topyekun karşıyız! Sesimiz sesiniz, acınız acımızdır. Önlem almamayı seçen bu düzen, direnişimizin baş nedenidir. Bu neticede, tüm şartları göz önünde bulundurarak 25 Nisan Cuma günü gerçekleştireceğimiz eylemi 28 Nisan Pazartesi tarihine taşıma kararı aldık. 28 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'da halkını hiçe sayan sermayenin karşısında, Beşiktaş Meydan'dayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."