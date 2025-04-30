İstanbul Liseliler Koordinasyonu'ndan 1 Mayıs için Kadıköy çağrısı

İstanbul Liseliler Koordinasyonu yarın Kadıköy'de düzenlenecek 1 Mayıs için liseli kortejinde buluşma çağrısı yaptı.

Koordinasyondan yapılan açıklamada "Tüm liseli arkadaşlarımızı işçilerle yan yana olmaya, alana birlikte yürümeye davet ediyoruz. Kortejimize katıl, özgür kürsümüzde söz al, bu sömürü düzenine ve faşizme geçit vermemek için yürü sıra arkadaşım" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Liseliler Koordinasyonu, liselileri Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde saat 10.30'da buluşmaya davet etti.