İstanbul Maltepe'de petshopta yangın çıktı: Çok sayıda kuş telef oldu

İstanbul Maltepe'de petshopta çıkan yangında çok sayıda muhabbet kuşu dumandan etkilenerek öldü. İş yerinde bulunan 'Lily' adlı köpek ise yangın sırasında kırılan camdan çıkarak kurtulmayı başardı.

İstanbul Maltepe'de petshopta çıkan yangında çok sayıda muhabbet kuşu dumandan etkilenerek öldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Altayçeşme Mahallesi, Adalı Sokak üzerinde bulunan petshopta çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm işyerini kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yangın nedeniyle işyeri kullanılmaz hale gelirken petshopta bulunan çok sayıda muhabbet kuşu dumandan etkilenerek öldü. İş yerinde kalan 'Lily' adlı köpek ise yangın sırasında kırılan camdan çıkarak kurtulmayı başardı.

Mahalle sakini Nevin Bulutyaran, "Yakında oturuyoruz. Balıklar vardı, köpeği vardı. Severdik onu. Fırladık geldik. Üzüntümüz çok tabi. Kuşlar vardı kapısının önüne koyardı" dedi.