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İstanbul Maltepe'de yol verme kavgası: 1 ölü, 30 gözaltı

Maltepe'de bir pidecide çalışan motosikletli kuryenin yol verme kavgası sonucu çıkan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 16.09.2023 01:11
  • Giriş: 16.09.2023 01:11
  • Güncelleme: 16.09.2023 01:21
Kaynak: DHA
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İstanbul Maltepe'de yol verme kavgası: 1 ölü, 30 gözaltı
DHA

Maltepe’de iki grup arasında kavga çıktı. Kendisine silah çekilen şahıs pide dükkanından aldığı bıçak ile iki kişiyi yaraladı. Yaşanan olayda bir kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Olay Maltepe Zümrütevler Mahallesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında sokakta kavga çıktı. Kavgaya karışan iki şahıs tartıştıkları motosikletli kuryeye silah çekti. Kendisine silah çekilen motokurye pide dükkanına gelerek bıçak aldı ve şahısların yanına giderek saldırdı. Çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Daha sonra tarafların kavgası pide dükkanına taştı. Burada yaşanan kavgada dükkanın camları kırıldı. Yaşanan olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinde bulunan iki şahıs, olayın yaşandığı pide dükkanı önünde bulunan motosikletleri tekmeledi. Şahıslar yakınları ve polisler tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

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