İstanbul merkezli 10 ilde ev baskınları: HDK'den gözaltılara tepki

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), sabah saatlerinde çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonlarda 52 kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek demokratik, meşru mücadele ve toplumsal muhalefetin yargı eliyle tasfiye edilmek istendiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HDK'ye yönelik İstanbul ve 9 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheliden 52’sinin gözaltına alındığını duyurdu.

HDK, sosyal medya hesabı üzerinden operasyonlara yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, demokratik, meşru mücadele ve toplumsal muhalefet vurgusu yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Toplumsal muhalefet susturulamaz, yolundan alıkonulamaz. Sabahın erken saatlerinde aralarında önceki dönem Eş sözcümüz Esengül Demir’in ve birçok bileşenimizin, dost kurumların yöneticileri ve aydın, sanatçıların olduğu çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı. Ezilen-emekçi halklarımızın ortak geleceği için demokratik, meşru mücadele veren toplumsal muhalefet, tıpkı kent uzlaşısı ve Van kayyım darbesinde görüldüğü üzere iktidarın emrindeki yargı eliyle tasfiye edilmek isteniyor. Hukuka takla attıran bu kumpasçı, komplocu akla bir kez daha sesleniyoruz: her türden darbeye karşı tarihten günümüze toplumsal muhalefet susmadı; eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmedi. Susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz."