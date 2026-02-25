İstanbul merkezli 10 ilde operasyon: 135 taşınmaz ve 42 şirkete el kondu, 10 gözaltı

Türkiye’de farklı dönemlerde ele geçirilen toplam 10 ton 250 kilogram uyuşturucunun sorumlusu olduğu belirlenen şebekeye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

MASAK ve Europol verileriyle genişleyen soruşturmada, uyuşturucu ağının sadece sevkiyatla sınırlı kalmadığı; onlarca şirket, lüks araçlar ve taşınmazlarla büyük bir ekonomik yapı oluşturduğu ortaya çıktı.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma, Türkiye sınırları içerisinde farklı tarihlerde yakalanan 10 ton 250 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddelerin arka planındaki isimler gün yüzüne çıktı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, söz konusu miktardaki uyuşturucudan doğrudan sorumlu olduğu belirlenen kişiler tespit edildi.

EUROPOL VE MASAK VERİLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Operasyonun uluslararası ayağını Europol üyesi ülkelerle yapılan adli yardımlaşma süreçleri oluşturdu.

Karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları sonucunda, suç örgütleriyle bağlantılı olduğu saptanan isimlerin Türkiye’deki faaliyetleri takibe alındı.

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) iş birliğiyle yürütülen finansal incelemeler, uyuşturucudan elde edilen gelirin nasıl bir ekonomik ağa dönüştüğünü rakamlarla ortaya koydu.

ŞİRKET ORTAKLIKLARI VE LÜKS ARAÇLARLA ÖRÜLÜ BİR AĞ

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin sadece uyuşturucu ticaretiyle yetinmediği, suçtan elde edilen gelirle geniş bir yatırım ağı kurduğu belirlendi. Operasyon kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen; 135 taşınmaz mülke, 47 motorlu araca, 1 ticari araç plakasına ve tam 42 şirket ortaklık payına yargı kararıyla el konuldu. Bu veriler, uyuşturucu ticaretinin ülke içindeki ticari sisteme nasıl entegre edilmeye çalışıldığını gözler önüne serdi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bu sabah erken saatlerde operasyona başlandı.

İstanbul merkezli olmak üzere; Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

10 ildeki operasyonlar kapsamında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturmanın ele geçirilen şirket payları ve taşınmazlar üzerinden genişletilmesi bekleniyor.