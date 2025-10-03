İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 doktor gözaltında

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon çerçevesinde 5 kişi doktor gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aktif doktorluk yapan 5 kişinin örgütün yurdunda yapılan TUS kampına katıldıkları ve TUS imamıyla irtibatı olduğu belirlendi.

Doktorların FETÖ üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık arandıkları tespit edilen soruşturmada, 3'ü kamu 2'si özel sektör çalışanı doktorlar hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerinin İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.