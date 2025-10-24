İstanbul merkezli 3 ilde 'Yolyemezler' suç örgütüne operasyon: 38 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin üçüncü kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri transfer ettikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında suç örgütü üyelerinin birbirleriyle organize şekilde hareket ettikleri, bahis sitelerine entegre bir panel sistemi kurdukları ve 'dış finans evi' olarak tabir edilen evlerde yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi.

Finansal analizlerde örgütün 1,5 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis gelirlerinin transferi, suç içerikli görüşmeler ve dijital materyallerin incelenmesi sonucu İstanbul merkezli Antalya, Bayburt ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç deliline el konuldu. Firari durumdaki bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.