İstanbul merkezli 3 ildeki tefecilik operasyonu: 21 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü "tefecilik" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında ekipler, bir kişinin aldığı borcu ödemesine rağmen 3 ev, dükkan, arsa ve 15 aracının, şüpheliler tarafından haksız şekilde elinden alındığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.