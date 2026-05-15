İstanbul merkezli 4 ilde sahte pırlanta operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen sahte pırlanta operasyonunda 81 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yapılarak haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 91 şüpheli hakkında "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma", "kaçak eşyayı ticari amaçla satın alma, satışa arz etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "örgüte üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca İstanbul, Antalya, Hatay ve İzmir'de 300 emniyet personeli ve 40 vergi müfettişinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 81 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda, şüphelilere ait dijital materyallere, yurt dışından kaçak yollarla satışa arz edilmek üzere Türkiye'ye getirilen pırlanta ve değerli taşlara el konuldu.