İstanbul merkezli 5 ilde "change" araç operasyonu: 24 şüpheli yakalandı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarının değiştirilerek “change” işlemiyle yeniden piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İstanbul merkezli 5 ildeki operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken 40 araca el konuldu.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını belirledi.
İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yapılan çalışmada, "change" işlemi yapıldığı belirlenen 40 araca el konuldu.