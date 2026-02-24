İstanbul merkezli 5 ilde 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 20 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde İstanbul'da merkezli 5 ilde, Volkan Ramazan Ayhan'ın lideri olduğu bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "yağma", "tehdit" ve "haraç" suçları başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleşen 55 eylemle ilgili,liderliğini Volkan Ramazan Ayhan'ın yaptığı 'Şapkalılar' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanmaları, 20'si ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İfade işlemlerinin ardından bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Hakimlik, 20 şüphelinin tutuklanmasına, 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, liderliğini Volkan Ramazan Ayhan'ın yaptığı 'Şapkalılar' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik harekete geçmişti.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul genelinde 55 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 20 Şubat günü sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.