İstanbul merkezli 5 ilde 'silahlı suç örgütü'ne yönelik operasyon: 32 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde, liderliğini yurt dışında firari olan "Piro" kod adlı U.Ş'nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili büro ekiplerince, firari şüpheli "Piro" kod isimli U.Ş'nin lideri olduğu silahlı suç örgütü üyelerinin kişilerden ''maddi menfaat temini için iş yerlerine silahlı saldırı düzenlemesi ve yağmaya teşebbüs etmesi''ne ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "yağma", "mala zarar verme", "silahla tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada suç örgütünün şu ana kadar 31 eylem gerçekleştirdiği ve 94 şüphelinin bunlara katıldığı tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden 22'sinin tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi. Diğer zanlıların yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.