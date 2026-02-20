İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. 55 eyleme karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik baskınlarda çok sayıda adrese girildi, işlemler sürüyor.
Kaynak: AA
İstanbul merkezli 5 ilde, suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin çökertilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 55 eyleme karıştıkları belirlenen zanlılara yönelik İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.