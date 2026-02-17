İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı, 3 şirket ve Diyarbekirspor'a el konuldu

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen Diyarbekirspor kulübüne el konuldu.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve MASAK tarafından hazırlanan rapora istinaden 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde 2024 yılında isim değiştirerek Beykoz 1908 Spor Kulübü olan Tuzlaspor Kulübü’nün eski başkanı ile yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları belirlendi.

Yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında elde edilen gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Yine çalışmalar kapsamında Diyarbekirspor Kulübü’nün de yasa dışı bahis oynatılmasına olanak sağladığı saptandı.

İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır illerinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 şirket, 1 futbol kulübü, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 işyerine el konuldu. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

DİYARBEKİRSPOR'A EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında Diyarbekirspor'a el konuldu.

Diyarbekirspor eski başkanı Fevzi İlhanlı ve yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesinin sahibi oldukları ve buradan kazanılan paraları kulüp üzerinden akladıkları tespit edildi.

Diyabekirspor'un muhasebecisi ve bazı çalışanları banka hesaplarına yatan yasa dışı bahisten kazanılan paraları kulüp hesaplarına aktardığı öğrenildi.