İstanbul merkezli 5 ildeki silahlı suç örgütü operasyonu: 30 kişi tutuklandı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Piro' kod adlı U.Ş'nin liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ekim'de İstanbul, Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da gözaltına alınan 49 kişiden 30'u tutuklandı.
İstanbul merkezli 5 ilde, elebaşılığını 'Piro' kod adlı firari U.Ş'nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 49 kişiden 30'u tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın firari 'Piro' kod isimli U.Ş'nin elebaşı olduğu silahlı suç örgütü üyelerinin, iş yerlerine silahlı saldırı düzenlemesi ve yağmaya teşebbüs etmesine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen kişilerin savcılıkça ifadesi alındı.
Gözaltındakilerin 35'i tutuklama, 14'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 30 kişinin tutuklanmasına, 19 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.