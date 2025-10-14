İstanbul merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 6 ilde IŞİD'e finansman sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD finansmanının deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla hakkında MASAK raporu talep edilen Bilal Bilgir isimli şüphelinin raporu incelendi.

İnceleme sonucunda, IŞİD'e finansman sağlamak amacıyla 80 milyon lira transfer gerçekleştiren 42 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden yurt dışında oldukları belirlenen 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.