İstanbul merkezli 9 ilde 'FETÖ' operasyonu: Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

AA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığına göre; İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile FETÖ'nün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G.'nin takibe alındı.

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen zincir marketlerin sahibi Z.D'nin evinde yapılan aramada örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildiği belirtildi.

Z.D'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı öne sürüldü.

GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINDA ARAMA

Bunun üzerine MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zincir marketlerin sahibi Z.D. ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ile 24 kişi gözaltına alındı.

HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında yapılan aramada örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildiği, Z.D'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirtildi.

ZİNCİR MARKETLERE KAYYUM ATANDI

HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda FETÖ ile bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirildiği belirtildi.

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.