İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 66 kişi tutuklandı

İstanbul ve İzmir’de kurulan çağrı merkezleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonun adli aşaması sonuçlandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 85 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

50 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre şüpheliler; İstanbul ve İzmir’de kurulan çağrı merkezlerini kullanarak, açık hatlar ve yurt dışı menşeli numaralar üzerinden yurttaşlara ulaştı. Kendilerini polis, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıtarak sistematik dolandırıcılık faaliyeti yürüten şebekenin, mağdurlardan yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda çok miktarda nakit para, ziynet eşyası ve dijital materyal ele geçirilirken; suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 lüks araç ve 2 arsaya da şerh konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLENLERDEN 62'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 85 şüpheliden 62’si tutuklanırken, 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 9 kişi ise serbest bırakıldı. Halihazırda başka suçlardan cezaevinde bulunan 4 şüphelinin de bu dosya kapsamında tutuklanmasıyla, toplam tutuklu sayısı 66’ya yükseldi.