İstanbul merkezli Forex operasyonu: 6 ilde 34 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "DMCFX.com" uzantılı internet sitesi üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetine ilişkin operasyon gerçekleştirdi.

Savcılık'tan yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yazılı başvurusuna istinaden yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 26 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasında şunlar denildi:

"Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusuna istinaden yürütülen soruşturma kapsamında;

DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılmak suretiyle izinsiz bir şekilde kaldıraçlı alım satım yapılarak ülkemizdeki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerce kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından TL ve yabancı cinsten para transferi yapılarak organize şekilde menfaat sağlandığı tespit edilen olayda, suça iştirak ettiği tespit edilen 34 kişi hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve izinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti" suçları kapsamında, talimatımız gereği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30/01/2026 günü altı ilde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

SPK ekim ayında dmcfx uzantılı siteler üzerinden izinsiz faaliyet yürütüldüğü gerekçesiyle işlem başlatıldığını açıklamıştı. Kurul, ayrıca çeşitli şirket ve kişiler hakkında idari para cezaları ve savcılığa suç duyurularında bulunduğunu açıklamıştı.