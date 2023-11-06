İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 5 zanlı adliyede
Kaynak: AA
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı operasyon kapsamında yakalanmalarının ardından emniyetteki işlemleri sona eren 5 zanlı daha adliyeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında, dün 12 şüphelinin sevk edildiği hakimlikçe tutuklanması, 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından bugün de 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler U.A, G.B, İ.B, K.D.Ö ile M.Ö adliyeye sevk edilirken 1 zanlı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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