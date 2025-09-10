İstanbul merkezli "rüşvetle sahte evrak" soruşturması: 46 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydının yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları belirlendi.

Öte yandan şüphelilerin, 6 Şubat 2023'teki Maraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili de rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri kayda geçti.

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalandı.

Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.