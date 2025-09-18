İstanbul minibüs ücret tarifesi 2025 Güncel: Minibüs indi-bindi ücreti kaç TL? Minibüs öğrenci seyahati kaç TL?

İstanbul minibüs tarifesi 2025 Ocak ayında zamlandı. UKOME kararına göre, İstanbul'da minibüs taşımacılığında tarife belirlendi.

Minibüslerde indi-bindi ücreti ne oldu? Mesafe başına minibüs ücreti nedir? Öğrenci minibüs tarifesi nedir? Detaylar şöyle oldu:

İSTANBUL MİNİBÜS ÜCRETİ 2025 | GÜNCEL FİYATLAR AÇIKLANDI

İstanbul’da minibüs yolculuğu yapan milyonlarca yolcu, yeni ücret tarifesini merak ediyordu. İBB Meclisi’nin 12.09.2025 tarihli ve 1032 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan düzenleme, 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. “İstanbul minibüs ücret tarifesi 2025”, “minibüs kısa mesafe ücreti” ve “öğrenci indirimli minibüs fiyatı” gibi aramalar son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

İSTANBUL MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni tarife ile birlikte mesafeye göre belirlenen minibüs ücretleri şöyle:

0 – 4 km: 32,50 TL

32,50 TL 4 – 7 km: 34,00 TL

34,00 TL 7 – 11 km: 35,00 TL

35,00 TL 11 – 15 km: 36,00 TL

36,00 TL 15 – 20 km: 39,00 TL

39,00 TL 20 km üzeri: Her km için ilave 1,15 TL uygulanacak (başlangıç 39,00 TL’den).

ÖĞRENCİ MİNİBÜS ÜCRETİ KAÇ TL?

Öğrenciler için indirimli tarife de güncellendi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ister üniformalı ister üniformasız olsun, İstanbulKart ibrazı ile 21,00 TL ödeyecek. Bu düzenleme, “İstanbul minibüs öğrenci fiyatı 2025” aramalarına yanıt niteliği taşıyor.

MİNİBÜSLERDE ZORUNLU TAŞIMA KURALLARI

Yeni karara göre minibüslerde bebek arabası (pusetli) yolcular ile engelli yolcuların taşınması zorunlu. Ayrıca, bebek arabasıyla yolculuk yapan kişiler de engelli yolcu kapsamında değerlendirilecek.

BÖLGESEL HATLAR İÇİN TARİFE

Bölgesel hatlarda çalışan minibüslerde de aynı oranlarda tam ve öğrenci ücret artışı uygulanacak. Bu nedenle “İstanbul bölgesel minibüs fiyatları” da genel tarifeye bağlı olarak değişti.