İstanbul minibüs ücret tarifesi: Minibüs indi-bindi ücreti kaç TL? Minibüs öğrenci seyahati kaç TL?

İstanbul minibüs tarifesi 2024 Temmuz ayında zamlandı. UKOME kararına göre, İstanbul'da minibüs taşımacılığında tarife belirlendi.

Minibüslerde indi-bindi ücreti ne oldu? Mesafe başına minibüs ücreti nedir? Öğrenci minibüs tarifesi nedir? Detaylar şöyle oldu:

İSTANBUL MİNİBÜS ÜCRETİ 2024

İstanbul'da 0-4 KM arasında minibüs seyahat ücreti 18 TL, 4-7 KM arasında 19 TL, 7-11 KM arasında 20 TL, 11-15 KM arasında 21 TL, 15-20 KM arasında 22,50 TL ve 20 KM üzerinde her KM için ilave 65 kuruş oldu.

ÖĞRENCİ MİNİBÜS ÜCRETİ KAÇ TL?

İlk, orta ve lise öğrencileri için, indirimli İstanbulkart'ı göstermeleri durumunda minibüs ücreti 12 TL oldu. Öğrencinin üniformalı ya da üniformasız olması gerekmiyor. İndirimli İstanbulkart'ı göstermek yeterli oldu.

Bebek arabalı ve engelli kişilerin taşınması zorunlu oldu.