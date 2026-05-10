İstanbul Modern’de 90’lar sinemasına bir yolculuk

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Modern “Genç Salı” buluşmalarında bu hafta 90’lar sineması ele alınacak. Sinema tutkunları, Deniz Tokgöz’ün hazırladığı sorularla popüler kültür ve sinema temalı eğlenceli bir deneyim yaşayacak.

12 Mayıs saat 18’deki etkinlikte bu yıl 30. yaşını kutlayan Romeo + Juliet’ten The English Patient’a, 1996 yılına damga vuran filmlere yolculuk sunulacak.

Katılımcılar, sinema dünyasına dair bilgilerini test ederken sürpriz ödüller kazanma fırsatı da yakalayacak. 18–25 yaş arasındaki gençler, her salı 10.00–14.00 saatleri arasında İstanbul Modern’i ücretsiz ziyaret edebiliyor.

Gençler, müzedeki tüm sergileri gezmenin yanı sıra, her ay bir salı günü düzenlenen sinema odaklı söyleşi, yarışma ve çeşitli etkinliklere ücretsiz katılabiliyor.