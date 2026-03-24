İstanbul Newroz'u soruşturması: 38 kişi gözaltında

İstanbul'da Newroz kutlamasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 38 kişi gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamaya göre, 22 Mart Pazar günü Yenikapı'da düzenlenen Newroz'da "PKK propagandası" yaptıkları öne sürülen 38 kişi gözaltına alındı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında İlimizde PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir şahısların katılımı ile düzenlenen 'Nevruz' etkinlikleri kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü Propagandası yaptıkları tespit edilen 38 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Öte yandan Newroz'un ardından düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 25 kişi serbest bırakılmıştı.