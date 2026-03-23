İstanbul Newroz'unda gözaltına alınan 26 kişiden 25'i serbest bırakıldı

İstanbul'da Yenikapı'da gerçekleştirilen Newroz kutlamasında gözaltına alınan 2'si çocuk 26 kişiden 25'i emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Rojavalı olduğu öğrenilen bir kişi ise İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü'nde tutulduğu ve geri gönderme merkezine sevk edileceği öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi konuya ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Dün Yenikapı'da gerçekleştirilen Newroz kutlamalarında; ifade özgürlüğü kapsamındaki sloganlar ve Kürt ulusal kıyafetleri gibi tamamen keyfi gerekçelerle 2'si çocuk 26 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Rojavalı bir kişi ise geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere Yabancılar Şubesi'ne teslim edilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin engellenmesine yönelik bu keyfi uygulamalara karşı hukuki sürecin takipçisiyiz."