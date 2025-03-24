İstanbul Newrozu: Kayyuma karşı birlik

Haber Merkezi

İstanbul’da Newroz’u kutlamak için yüz binlerce yurttaş dün Yenikapı Meydanı’nda bir araya geldi. Meydanda kutlamalar müzikler ve halaylarla erkenden başladı. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) öncülüğünde "Özgürlük İçin Demokratik Toplum" sloganıyla düzenlenen Newroz’da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve TJA’dan Gülten Kışanak protokolde yerlerini aldı. Newroz’a katılan halk "Jin Jiyan azadi", "Tayyip istifa", "Newroz piroz be", "Selo'ya özgürlük" sloganları attı.

BİRLİKTE KARŞI DURACAĞIZ

DEM Parti İstanbul İl Başkanları Ayşe Erdem ve Cesim Soylu konuşma yaptı. "Türkiye halklarının eşit ve özgür bir şekilde yaşayabilmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz" diyen Erdem, bölgedeki kayyum atamalarına dikkat çekti. Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığını hatırlatarak "Kayyım politikalarına karşı hep birlikte karşı duracağız" dedi.

BARIŞ VE DEMOKRASİ UMUDU

Ardından İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri sahneye çıkarak Newroz bildirilerini okudular. "Bugün özgür eşit bir hayat hayaliyle bir araya gelerek demokratik bir ülke için Newroz ateşini yakıyoruz. Bu yıl Newroz’u barış ve demokrasi umuduyla karşılıyoruz" denilen bildiride dünyanın dört bir yanında halkların sömürü, faşist politikalar ve iktidarlara karşı savaştığı ifade edildi.

Nehir Sevim’in okuduğu bildiride, "Savaşın, baskının ve zulmün değil; demokrasinin, adaletin ve eşitliğin egemen olduğu bir geleceği kurma kararlılığıyla buradayız. Ortadoğu ve ülkemiz, savaşlar, katliamlar ve emperyalist planlarla kuşatılmış durumdadır. Halklar savaş, yıkım ve sömürü kıskacında yaşamaya zorlanmaktadır. En son Suriye’de Alevi halkına yönelik katliamlar, Filistin halkına uygulanan soykırım ve Kürt halkına karşı yürütülen savaş politikaları bunun en somut örnekleridir. Ancak tarih boyunca zulme karşı direnen halklar, bugün de emperyalizme, sömürü düzenine ve faşizme karşı mücadele etmektedir. Ortadoğu’yu ve ülkemizi karanlığa mahkûm etmek isteyenlere karşı direnişi büyütmeye devam edeceğiz” denildi.

İstanbul Newroz’unda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Sayın Öcalan’ın çağrısı Türkiye için bir şanstır. Bu fırsatı yargı kumpaslarıyla ve kayyımlarla heba etmeyin" dedi.

Türkiye’nin "operasyonlar ülkesi" olmaktan çıkması gerektiğini dile getiren Bakırhan, "Hiç kimse yargıyı siyasi hesaplaşmada bir araç olarak kullanmamalıdır. Sayın İmamoğlu tutuklandı. Sayın İmamoğlu ve onunla birlikte tutuklanan bütün arkadaşların yanındayız. Kumpaslarla, yargı darbeleriyle kimse halkın oyuyla seçilmiş iradeyi hapsedemez. Hapsetmemelidir. Sivil darbelerden en çok biz çektik, bu sivil darbelerin sonunda Selahattinler, Figenler, Leylalar, Ayşe Gökkanlar cezaevinde bulunuyor. Bu sivil darbeyi en çok biz eleştiriyoruz. Bu sivil darbe karşısında en dik biz duracağımızı bir kez daha söylemek istiyorum. Bu bir yol değil. Bu yol bir yere çıkmaz. Yargı darbesiyle Türkiye yönetilemez. Manipülasyonlarla, gizli tanık beyanlarıyla 16 milyonun iradesi hapsedilemez. Onun için bir kez daha İstanbul meydanından bu yargı darbesini kınadığımızı ve eleştirdiğimizi; İmamoğlu ve arkadaşlarının da bir an önce serbest bırakılmasını dile getiriyoruz. Operasyonel siyaset ve siyaset mühendisliği bu ülkeye kaybettirdi. Türkiye 3-5 günde yüzde 3 fakirleşti. Uluslararası kamuoyunda Türkiye antidemokratik bir ülkedir. Halkın iradesine kayyım atayan bir ülke olarak geçiyor. Türkiye’ye kötülük yapmaktan vazgeçin. Siyasi ikbaliniz için, halkın iradesiyle oynamaktan vazgeçin diyorum" diye konuştu.

‘‘KENT UZLAŞISI’’ TEPKİSİ

‘‘Kent Uzlaşısı" ile ilgili suçlamalara tepki gösteren Bakırhan, "Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, kadınların yerel seçimde yapmış olduğu ittifak ve işbirliği suç mudur? Buna suç diyenleri kınıyoruz. İstanbul haksızlığa uğrarsa Türkiye haksızlığa uğrar. İstanbul’da hukuksuzluk olursa Türkiye yaralanır deriz’’ ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN MESAJ

İstanbul Newrozu’na mesaj gönderen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz halkız, biz eşitliğe, özgürlüğü susamış milyonlarız. Özgürlük halayına hep beraber duracağımız günler yakındır" diye kaydetti.