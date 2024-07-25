İstanbul Okul Servis Ücretleri 2024 | Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?

İstanbul okul servis ücretleri 2024 geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İBB UKOME toplantısı sonrası toplu ulaşıma gelen yüzde 22,19'a varan zamların ardından belli oldu. İstanbul okul servis ücretleri 2024 fiyat tarifesinin belli olmasıyla birlikte veliler Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL sorusunun yanı sıra okul servisi kısa mesafe, uzun mesafe kaç kilometre, ne kadar sorularını gündeme getirdi. Peki, Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul okul servis ücretleri 2024!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz günkü toplantısında İstanbul'da kent içi toplu taşıma fiyatlarına zam yapmasının ardından İstanbul okul servis ücretleri 2024 fiyatları da artmış oldu. Geçtiğimiz dönem bin 665 liradan başlayan İstanbul okul servis ücretlerine yüzde 16 zam geldi. Peki, Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul okul servis ücretleri 2024!

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024

İstanbul okul servis ücretlerine yüzde 16 zam geldi. Geçtiğimiz yıl 0-1 kilometre arası kısa mesafe 1.665 lira olan okul servis ücretleri bu yıl 1931,40 TL'ye yükseldi. En uzun mesafe olan 25 kilometrede ise 2024 okul servisi ücretleri 3.042 liradan 3.896 liraya yükseldi.

KISA MESAFE, UZUN MESAFE OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul'da okul servisi ücretleri okul ile ev arasındaki mesafenin ikişer kilometrelik aralıklarla sınıflandırılarak ücretlendirilir. UKOME'nin gerçekleştirdiği duyuruya göre okul servisi ücretleri 0-1 kilometre arası 1.665 TL'den başlıyor. 23-25 kilometre arası tarife ise 3.896 TL. 25 kilometreden uzak okul servisleri içinse kilometre başına 34 TL ücrete ekleniyor.

Güncel İstanbul okul servisi ücretleri şu şekilde:

MESAFE (KM) ÜCRET 0-1 KM 1665,17 TL 1-3 KM 1783,01 TL 3-5 KM 1926,47 TL 5-7 KM 2008,45 TL 7-9 KM 2117,33 TL 9-11 KM 2451,64 TL 11-13 KM 2821,82 TL 13-15 KM 3384,14 TL 15-17 KM 3199,69 TL 17-19 KM 3384,14 TL 19-21 KM 3600,61 TL 21-23 KM 3750,48 TL 23-25 KM 3896,50 TL

Okul servis ücretinde mesafe nasıl hesaplanır?

Okul servis ücretinde mesafe belirlenirken ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınır. Ancak ev ve okul hattı üzerinde otobüs, minibüs vb. güzergâh yoksa ev ile okul arasındaki en yakın mesafe dikkate alınır.

PERSONEL SERVİSLERİ DE ARTTI

10-17 koltuklu personel servisleri de zamdan etkilendi. Buna göre personel servisi ücretleri de 865,69 TL'den 1.004,20 TL'ye yükseldi.