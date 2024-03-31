İstanbul-Oy torbaları ilçe seçim kurullarına gelmeye başladı

İstanbul'da oy sayma işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy pusulalarının bulunduğu torbalar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Fatih'te toplanan oylar ilçe seçim kuruluna getirilmeye devam ediyor.

Sabah saat 08.00'da başlayıp, saat 17.00'da sona eren oy verme işleminin ardından okullarda sayılan oylar, sandık başkanları eşliğinde Fatih Spor Kompleksi'nde bulunan İlçe Seçim Kurul Başkanlığına getirildi. Polis ekipleri, Fatih Spor Kompleksi içinde ve girişinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Sandık başkanları, oy torbaları ve tutanaklarıyla birlikte seçim kuruluna geldi. Polis nezaretinde içeri giren sandık başkanları, bulundukları bölge önüne gelerek içlerinde oyların bulunduğu çuvalları teslim etti. Tutanakla alınan oy çuvalları belirlenen güvenli bölgelere konuldu.