Istanbul Painters Club, ilk sergisiyle Paris’te

Istanbul Painters Club (IPC), ilk sergisiyle Fransa'nın başkenti Paris’te sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Istanbul Painters Club’ın sunumuyla 28 Mart – 10 Nisan 2025 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşecek “Eyes Linger, Mind Follows” sergisi, bakış ve düşünce arasındaki dönüşüm alanını keşfe davet ediyor ve görmenin, anlamlandırmanın sınırlarını resim sanatı aracılığıyla sorgulayan eserleri bir araya getiriyor.

Katılımcı sanatçılar; Burhan Kum, Sema Maşkılı, Djochkoun Sami, Şevket Sönmez ve Aslı Torcu, farklı resimsel yaklaşımlarla algının nasıl evrildiğini, anlamın nasıl inşa edildiğini ve imgenin zaman içinde nasıl kalıcı bir iz bıraktığını inceliyor.

“Nullius in verba” (Kimsenin sözüne körü körüne inanma) ilkesini benimseyen sanatçılar, sanat dünyasındaki geçici modaların dalgalarına bağlı kalmak yerine, birlikte hareket ederek kendi ifade ve sergileme yollarını oluşturuyorlar.

Şair Joseph Brodsky’nin de söylediği gibi, güzellik yalnızca görülmez; zihinde yer eder, anlam katmanları oluşturur. “Eyes Linger, Mind Follows” sergisi de tam olarak bu izleri takip ediyor: Bakışın zihindeki yolculuğunu, anlam arayışını ve görsel dilin dönüşümünü ortaya koyuyor.

Istanbul Painters Club etkinlik takvimi şu şekilde:

“Eyes Linger, Mind Follows”, 29 Mart-6 Nisan 2025, Paris

“Lüksemburg Efekti”, 9-30 Nisan 2025“, Rusi Karabiberov” Sanat Galerisi, Nova Zagora, BG

Fanzineist Vienna Art Book & Zine Fair, 16-18 Mayıs 2025, Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste, Viyana, AT

ISTANBUL PAİNTERS CLUB HAKKINDA

Alanlarında kendini kanıtlamış sanatçıları bir araya getirerek, yurt içi ve yurt dışında etkinlikler düzenleyen Istanbul Painters Club, sanat anlayışlarını kendi özgün yollarında kararlılıkla sürdürebilen sanatçıları bir araya getirmek ve desteklemeyi kendine misyon edinmiştir.

Sergiler, söyleşiler, atölye ziyaretleri ve çeşitli etkinlikler yoluyla üyelerini sanat profesyonelleri, koleksiyonerler ve izleyicilerle buluşturan kolektif, İstanbul merkezli olmakla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde aktif bir varlık göstermeyi hedeflemektedir. Çağdaş resim sanatının değişen dinamikleri ve zorlukları üzerine düşünen sanatçılarla birlikte, bu alana ilgi duyan izleyicilerle doğrudan temas kurmak ve katılımcı ve takipçileri için yeni bakış açıları ve ufuklar geliştirmek oluşumun ana hedefleri arasındadır.