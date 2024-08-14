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İstanbul- Pendik'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Pendik'te 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını çevrede bulunan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 22:14
  • Giriş: 14.08.2024 22:14
  • Güncelleme: 14.08.2024 22:15
Kaynak: DHA
İstanbul- Pendik'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Pendik Çamçeşme Mahallesi Ayan Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya köpüklü su ile müdahale ederek yan binaya sıçramasını önledi. Polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemleri alarak, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 3 katlı binada hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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