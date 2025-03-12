İstanbul- Pendik'te otomobil dereye uçtu: 5 yaralı

PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kaza da yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 0700 sıralarında Pendik Kurtköy Rize Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 06 RHR 62 plakalı otomobilin sürücüsü hızla ilerlediği sırada bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil demir bariyerlere çarparak dereye uçtu. Otomobilde bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra kontrol amaçlı hastaneye sevk etti.

Olayı gören Nurettin Delibalta, Üç ambulans sesi duydum. İki kişinin çıktığını gördüm. İtfaiye ve polisler geldi ambulansa binip gittiler dedi. Kazayı gören Burhan Güveç ise, Saat yedi gibiydi bir ses duydum, hızlı geldi araç. Yol orada daralıyor o bölgede. Genç çocuklardı. Yaralı olduklarını bilmiyorum. Sadece bağırıyorlardı 'göğüslerimiz ağrıyor' diye. Sonra aileleri geldi, çok şükür önemli bir şeyleri yok

Polis kazayla iliği soruşturma başlattı.