İstanbul- Pendik'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti; kaza kamerada

İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL,(DHA)- PENDİK'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan I.Ö.D. (15) hayatını kaybetti. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Mayıs saat 17.30 sıralarında Pendik sahil yolu Tuzla istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; trafik ışıklarının ilerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki I.Ö.D.'ye seyir halindeki 34 KAB 356 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan çocuk, yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdığı I.Ö.D. hayatını kaybetti. Kaza anı kırmızı ışıkta bekleyen bir motosikletlinin kask kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)