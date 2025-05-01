İstanbul Planlama Ajansı: İstanbulluların yüzde 77,2’si Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kanal İstanbul ile ilgili İstanbullulardan görüş alındığı ve yüzde 77.2’sinin Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemediğini açıkladı.

İPA tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB İstanbul Planlama Ajansı İstanbullular’a Kanal İstanbul ile ilgili görüşlerini sordu: İstanbulluların %77,2’si Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemediğini belirtti.

Desteklemeyenleri en önemli sebeplerinin başında %53,8 ile doğa tahribatına sebep olması ve %39,1 ile deprem riski oluşturması geldi. "İhtiyaç için değil, kentte rant alanı açacaktır" diyenlerin oranı ise %31,2 oldu."