İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş uyarısı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, bugün hava muhalefeti nedeniyle bazı uçuşlarda iptallerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Havalimanı yönetimince yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle bazı uçuşlarda iptallerin yaşanabileceğini bildirerek, yolcuların havalimanına gelmeden önce uçuş bilgilerinin ilgili havayolu şirketinin internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden kontrol etmeleri istendi.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine dayanarak aralarında Ankara ve Adana'nın da bulunduğu çok sayıda ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunmuştu.