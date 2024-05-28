İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Otopark Ücretleri | 2024 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

2024 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.

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