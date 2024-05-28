İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Otopark Ücretleri | 2024 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti
2024 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.
Araçlarını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2024 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2024 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Otopark Ücretleri
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|7-15 Gün
|30 Gün
|Otomobil, Pikap, Minibüs
|80 TL
|100 TL
|150 TL
|180 TL
|245 TL
|1.945 TL
|3.110 TL
|Midibüs
|115 TL
|135 TL
|205 TL
|250 TL
|330 TL
|4.205 TL
|Motor
|35 TL
|45 TL
|70 TL
|90 TL
|120 TL
|970 TL
|1.555 TL
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti
İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs, otobüs, kamyon ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:
Otomobil, Pikap, Minibüs Ücretleri:
- 0-1 saat: 80 TL
- 1-3 saat: 100 TL
- 3-6 saat: 150 TL
- 6-12 saat: 180 TL
- 12-24 saat: 175 TL
- 7-15 günlük abonman: 1.400 TL
- 30 günlük abonman: 3.110 TL
Midibüs Ücretleri:
- 0-1 saat: 115 TL
- 1-3 saat: 135 TL
- 3-6 saat: 205 TL
- 6-12 saat: 250 TL
- 12-24 saat: 330 TL
- 30 günlük abonman: 4.205 TL
Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 35 TL
- 1-3 saat: 45 TL
- 3-6 saat: 70 TL
- 6-12 saat: 90 TL
- 12-24 saat: 120 TL
- 7-15 günlük abonman: 970 TL
- 30 günlük abonman: 1.555 TL
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otopark için vale hizmeti
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otoparklarında vale hizmeti mevcuttur. 400 araç ile sınırlandırılmış vale hizmeti teslim noktalarına ilişkin 0216 588 88 52 ve 0216 588 88 53 numaralı telefonların aranması gerekmektedir.
Otopark aboneliği tek giriş mi?
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aylık abonelik ücreti karşılığında araçlar yalnızca bir çıkış yapma hakkına sahiptir. Çoklu giriş çıkış yapma imkanı sunan bir abonelik yer almamaktadır.
İstanbul Havalimanı otopark ücreti ödeme yöntemleri
İstanbul Havalimanı içerisinde yer alan açık ve kapalı/katlı otoparklara araçlarını park edecek yurttaşların ücretlerini ödeme yöntemleri şu şekilde:
- Nakit
- Kredi Kartı
- NFC
- HGS (Sadece Katlı/Kapalı Otopark Kullananlar için)
Havalimanı otoparkları neden pahalı?
Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz:
- Havalimanı otoparkları, terminale yakın olmaları ve genellikle 7/24 güvenlik hizmeti sunmaları gibi avantajlar sağlar. Bu kolaylık ve konfor, kullanıcıların daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmasına neden olur.
- Havalimanı otoparklarının işletme maliyetleri yüksektir. Güvenlik personeli, kameralar, bakım, aydınlatma ve diğer hizmetlerin maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetler fiyatlara yansıtılır.
- Havalimanı arazisi genellikle değerli ve sınırlıdır. Otopark alanlarının inşaatı ve bakımı, diğer altyapı projelerine kıyasla daha pahalı olabilir. Bu maliyetler de otopark ücretlerine yansıtılır.