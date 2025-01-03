İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

Araçlarını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat 7-15 Gün 30 Gün Otomobil, Pikap, Minibüs 170 TL 210 TL 315 TL 380 TL 515 TL 4.105 TL 6.565 TL Midibüs 245 TL 285 TL 435 TL 530 TL 695 TL Motor 75 TL 95 TL 150 TL 190 TL 255 TL 2.050 TL 3.285 TL

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ

İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs, otobüs, kamyon ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:

Otomobil, Pikap, Minibüs Ücretleri:

0-1 saat: 170 TL

1-3 saat: 210 TL

3-6 saat: 315 TL

6-12 saat: 380 TL

12-24 saat: 515 TL

7-15 günlük abonman: 4.105 TL

30 günlük abonman: 6.565 TL

Midibüs Ücretleri:

0-1 saat: 245 TL

1-3 saat: 285 TL

3-6 saat: 435 TL

6-12 saat: 530 TL

12-24 saat: 695 TL

Motor Ücretleri:

0-1 saat: 75 TL

1-3 saat: 95 TL

3-6 saat: 150 TL

6-12 saat: 190 TL

12-24 saat: 255 TL

7-15 günlük abonman: 2.050 TL

30 günlük abonman: 3.285 TL

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI OTOPARK İÇİN VALE HİZMETİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otoparklarında vale hizmeti mevcuttur. 400 araç ile sınırlandırılmış vale hizmeti teslim noktalarına ilişkin 0216 588 88 52 ve 0216 588 88 53 numaralı telefonların aranması gerekmektedir.

OTOPARK ABONELİĞİ TEK GİRİŞ Mİ?

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aylık abonelik ücreti karşılığında araçlar yalnızca bir çıkış yapma hakkına sahiptir. Çoklu giriş çıkış yapma imkanı sunan bir abonelik yer almamaktadır.

İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

İstanbul Havalimanı içerisinde yer alan açık ve kapalı/katlı otoparklara araçlarını park edecek yurttaşların ücretlerini ödeme yöntemleri şu şekilde:

Nakit

Kredi Kartı

NFC

HGS (Sadece Katlı/Kapalı Otopark Kullananlar için)

HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?

Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz: