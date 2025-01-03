İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti
2025 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.
Araçlarını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|7-15 Gün
|30 Gün
|Otomobil, Pikap, Minibüs
|170 TL
|210 TL
|315 TL
|380 TL
|515 TL
|4.105 TL
|6.565 TL
|Midibüs
|245 TL
|285 TL
|435 TL
|530 TL
|695 TL
|Motor
|75 TL
|95 TL
|150 TL
|190 TL
|255 TL
|2.050 TL
|3.285 TL
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ
İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs, otobüs, kamyon ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:
Otomobil, Pikap, Minibüs Ücretleri:
- 0-1 saat: 170 TL
- 1-3 saat: 210 TL
- 3-6 saat: 315 TL
- 6-12 saat: 380 TL
- 12-24 saat: 515 TL
- 7-15 günlük abonman: 4.105 TL
- 30 günlük abonman: 6.565 TL
Midibüs Ücretleri:
- 0-1 saat: 245 TL
- 1-3 saat: 285 TL
- 3-6 saat: 435 TL
- 6-12 saat: 530 TL
- 12-24 saat: 695 TL
Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 75 TL
- 1-3 saat: 95 TL
- 3-6 saat: 150 TL
- 6-12 saat: 190 TL
- 12-24 saat: 255 TL
- 7-15 günlük abonman: 2.050 TL
- 30 günlük abonman: 3.285 TL
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI OTOPARK İÇİN VALE HİZMETİ
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı otoparklarında vale hizmeti mevcuttur. 400 araç ile sınırlandırılmış vale hizmeti teslim noktalarına ilişkin 0216 588 88 52 ve 0216 588 88 53 numaralı telefonların aranması gerekmektedir.
OTOPARK ABONELİĞİ TEK GİRİŞ Mİ?
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aylık abonelik ücreti karşılığında araçlar yalnızca bir çıkış yapma hakkına sahiptir. Çoklu giriş çıkış yapma imkanı sunan bir abonelik yer almamaktadır.
İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETİ ÖDEME YÖNTEMLERİ
İstanbul Havalimanı içerisinde yer alan açık ve kapalı/katlı otoparklara araçlarını park edecek yurttaşların ücretlerini ödeme yöntemleri şu şekilde:
- Nakit
- Kredi Kartı
- NFC
- HGS (Sadece Katlı/Kapalı Otopark Kullananlar için)
HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?
Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz:
- Havalimanı otoparkları, terminale yakın olmaları ve genellikle 7/24 güvenlik hizmeti sunmaları gibi avantajlar sağlar. Bu kolaylık ve konfor, kullanıcıların daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmasına neden olur.
- Havalimanı otoparklarının işletme maliyetleri yüksektir. Güvenlik personeli, kameralar, bakım, aydınlatma ve diğer hizmetlerin maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetler fiyatlara yansıtılır.
- Havalimanı arazisi genellikle değerli ve sınırlıdır. Otopark alanlarının inşaatı ve bakımı, diğer altyapı projelerine kıyasla daha pahalı olabilir. Bu maliyetler de otopark ücretlerine yansıtılır.