İstanbul Sabiha Gökçen’den İspanya’nın Sevilla kentine direkt uçuşlar başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan (İSG) Pegasus Havayolları ile İspanya’nın Sevilla kentine direkt uçuşlar başladı.

Bugün itibarıyla haftada üç frekans olarak salı, perşembe ve cumartesi gerçekleştirilecek uçuşlar, Madrid ve Barselona’dan sonra İspanya’nın üçüncü kentini İstanbul’a bağlayacak.