İstanbul - Sancaktepe'de kar yağışı etkili oluyor

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da kar yağışı kentin çeşitli noktalarında etkili olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar etkili olurken, yer yer karla karışık yağmur da görülüyor. Sancaktepe'de sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Rüzgarın da zaman zaman etkili olduğu kar yağışı sırasında vatandaşlar zor anlar yaşadı Bazı vatandaşlar kardan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, park halindeki araçların üzeri kar örtüsüyle kaplandı. (DHA)